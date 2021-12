16-årig dreng snuppet med over 1500 kanonslag efter anonymt tip

SKAGEN:En 16-årig dreng fik torsdag besøg af Nordjyllands Politi. Her kunne myndighederne beslaglægge 1515 kanonslag, som drengen forsøgte at sælge fra sin bopæl i Skagen.

Det oplyser politikommissær ved Nordjyllands Politi, Peter Skovbak.

- Jeg kan ikke svare på, hvor han har det fra, men det er ikke noget, han selv har lavet, siger han.

Kanonslagene er nu beslaglagt af politiet.

Det var et anonymt tip til Nordjyllands Politi, der fik myndigheden til at aflægge besøg. En borger havde set, at drengen solgte kanonslag.

Politiet vurderer nu, hvorvidt sagen skal i retten.

- Det er så mange kanonslag, at vi overvejer, om vi skal kræve frihedsstraf i en eventuel retssag, siger Peter Skovbak.

Frihedsstraf dækker over fængselsstraf. Bødetaksten ved besiddelse af kanonslag er minimum 5000 kroner.