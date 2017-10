17-årig bilist sigtet - og bøde til far

FREDERIKSHAVN: Natten til mandag standsede Nordjyllands Politi en 17-årig pige, da hun kørte bil i Frederikshavn.

Nye regler betyder, at 17-årige kan tage kørekort, og det havde denne bilist også. Der var bare ét problem: Hun havde ikke en gyldig ledsager med i bilen.

Ifølge sikkertrafik.dk skal der sidder en ledsager på passagersædet, og vedkommende skal være mindst 30 år og have et gyldigt kørekort.

Det var ikke tilfældet, da den 17-årige pige blev standset på Bakkevej i Frederikshavn klokken to om natten. Så nu er hun sigtet for den ulovlige kørsel. Og her slutter sagen ikke.

Nordjyllands Politi har nemlig også sigtet pigens far for at at have overladt bilen til hende, selvom hun altså ikke havde den lovpligtige ledsager.