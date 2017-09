17-årig sigtet for stor brand i lade

PRÆSTBRO: En 17-årig dreng er sigtet for at have påsat en brand mandag aften ved Præstbro syd for Sæby.

Hele natten har Nordjyllands Beredskab kæmpet med branden, der opstod i en 600 kvadratmeter stor lade med halm. Det er en indsats, som har krævet adskillige brandfolk, idet ilden havde godt fat i flere bigballer.

Vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi oplyser her til morgen, at en knallertkører blev set forlade stedet.

Politiets efterforskning førte til anholdelse af den 17-årige, der er fra lokalområdet.

- Han har erkendt, at det var ham, der satte ild på. Han er blevet afhørt og løsladt igen. Men han er altså fortsat sigtet for ildspåsættelse, siger Bruno Brix.

Branden opstod på Mølholtvej ved Præstbro syd for Sæby. Branden blev anmeldt klokken 19.11.

Ifølge indsatsleder Dorthe Krogh fra Nordjyllands Beredskab var bygningen helt overtændt, da brandfolkene ankom til stedet.

- Vi har fået begrænset ilden, så den ikke spreder sig til andre bygninger, så nu sørger vi for en kontrolleret nedbrænding, sagde indsatslederen mandag aften.

Hverken mennesker eller dyr har været i fare ved branden.