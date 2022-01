Eftersøgning: 19-årig fra Skagen har været forsvundet i over et døgn

NORDJYLLAND:Med en helikopter og hunde har politiet fredag forsøgt at finde en 19-årig mand fra Skagen, men det har endnu ikke båret frugt.

Det oplyser Nordjyllands Politi ved 21-tiden fredag aften, hvor man for en stund har indstillet eftersøgningen af den unge mand.

Lørdag vil politiet atter overveje mulighederer. I forvejen har man holdt øje med brugen af mandens telefon og dankort, men heller ikke det har hjulpet politiet nærmere en opklaring.

Han blev meldt savnet tidligt torsdag aften. Dermed er det nu over 24 timer siden, at politiet modtog anmeldelsen. Familien er bekymret for den unge mands sindstilstand.

Politi: Ring hvis I ved noget

Vagtchef Rene Kortegaard fra Nordjyllands Politi beder folk om at komme med oplysninger, hvis de har set den 19-årige eller ved, hvor han befinder sig.

- Vi har fået nogle tips fra flere borgere, der mener at have set ham, men heller ikke det har hjulpet os nærmere, lyder det fredag aften.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.

Skagen-området har været det absolutte fokus for eftersøgningen, i forhold til de informationer som politiet har haft. Det var meldingen tidligere på dagen, og det er stadig meldingen hen på aftenen.

Men politiet opfordrer borgere til at holde øje med den unge mand bredt i Nordjylland.

Den 19-årige har halvlangt hår og er almindelig til spinkel af bygning.

Han er iført sorte sko af mærket Adidas, en sort skijakke af mærket North Face og mørke bukser.

/ritzau/