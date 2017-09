20-årig fængslet for voldtægtsforsøg

VRÅ: En 20-årig mand fra Frederikshavn blev torsdag eftermiddag ved et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring varetægtsfængslet i 15 dage.

Manden er sigtet for et voldtægtsforsøg mod en 17-årig pige fra Tårs.

Manden og kvinden er uenige om omstændighederne, og den sigtede nægter sig skyldig i voldtægtsforsøg, oplyser anklager Peter Rask.

Den 20-årige forklarede i retten, at det eneste, der skete, var, de to stod og kyssede, mens han rørte hende på kroppen, og at den 17-årige pige var indforstået med det, fortæller Peter Rask.

Derimod har den 17-årige pige ifølge anklageren forklaret, at den sigtede låste døren til det værelse, de befandt sig på, væltede hende omkuld på sengen og holdt hende fast, imens han forgreb sig på hende på anden vis end samleje.

Pigens forklaring vejede åbenbart tungest, da dommeren valgte at varetægtsfængsle den 20-årige mand i 15 dage.

Politikommissær Kenneth Ginnerup fra Lokalpolitiet i Hjørring oplyser, at voldtægtsforsøget angiveligt fandt sted onsdag aften ved 20-tiden i Vrå, og det var pigens mor, der umiddelbart efter meldte hændelsen til Nordjyllands Politi. Den unge kvinde fra Tårs er blevet undersøgt af læger.