20 nye boliger på vej

STRANDBY: Et nyt boligkvarter midt i Strandby er på bedding. Bag planerne står anpartsselskabet Snedkerbakken, som ejer tømrer- og snedkerfirmaet H. C. Halds gamle ejendom ved Strandvej.

Planen er at bygge 18-20 nye boliger.

Tømrervirksomheden flyttede for få år siden fra Strandvej til det nye erhvervsområde vest for byen.

Plan- og miljøudvalget i Frederikshavn får tirsdag forelagt et skitseprojekt med syv punkthuse på en 5000 kvadratmeter stor grund bestående af tømrerfirmaets gamle domicil samt villagrundene Munkevej 16 og Strandvej 59.

Nogle af de nye punkthuse bliver med en etage, andre i to etager og med varierende antal boliger.

Tre størrelser

- Vi arbejder med tre størrelser - 85, 98 og 108 kvadratmeter, fortæller Sam Risager Olstrøm, der er direktør i Snedkerbakken Aps., som han ejer sammen med tidligere tømrermester Preben Hald.

Olstrøm regner, med at ikke mindst pensionister fra især Strandby og Frederikshavn vil flytte ind i de nye boliger midt i Strandby.

De bliver opført som ejerlejligheder, men nogle af dem vil blive lejet ud.

Visualisering af byggeriet set fra Strandvej. Visualisering: Morell Architecture

Flere har allerede vist interesse, så han venter, at det bliver nemt at afsætte lejlighederne.

Det er planen at bygge i tre etaper med byggestart på den første i år.

Ny byggestil i Strandby

Der bliver fælles friarealer omkring de nye boliger og fælles parkering.

Morell Architecture, Sæby, som har lavet skitseprojekt, har tilstræbt et bygningsudtryk, der adskiller sig markant fra både gammelt og nyt i Strandby. De nye huse bliver kompakte og bungalowlignende med pyramidetag med lav hældning.

Gældende planlægning fastsætter halvandet plan som maksimum i området, så der skal laves ny planlægning for at realisere byggeriet.

Kommunaldirektøren indstiller til plan- og miljøudvalget, at der maksimalt opføres 18 boliger i stedet for de ansøgte 20 for at give mulighed for større og bedre friarealer.

Sam Olstrøm, der nu bor i Sæby, er oprindelig fra Strandby. Han har gennem 40 år drevet virksomhed med fisk og røgvarer i Randers og i fire år i USA.