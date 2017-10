2000 løbere deltog i Skagen Marathon

SKAGEN: Martin Højen arbejder som konstruktør, bor i Hjørring, og han deltog lørdag i Skagen Marathon, som i år havde deltagelse af 2000 løbere.

Gennem årene har 50-årige Martin Højen dyrket meget motion, og sidste år gennemførte han sit første marathonløb i København.

50-årige Martin Højen deltog lørdag i sit marathonløb nummer to. Og søndag skal han ud og mærke juletræer op...Foto: Bent Bach

I Skagen skulle han således for anden gang prøve benmuskler med de cirka 42 kilometer, og måske bliver det hans sidste marathon.

- Det kræver rigtig meget træning og forberedelse op til et marathon. Min største udfordring er at få tid til det. Så måske bliver det her mit sidste, siger en smilende Martin Højen, som løb Copenhagen Marathon på flotte fire timer og 49 sekunder.

Mike Vangsted fra Skagen deltog i sit marathonløb nummer 100. Det blev naturligvis fejret hele dagen.

Selv om man trods alt er blevet 50 år, så er kroppen faktisk hurtig "sig selv" igen efter den lange løbetur.

Søndag skal Martin Højen således ud og mærke 250 juletræer op i forbindelse med den frivillige tjans hos de lokale spejdere, og så er man jo nødt til at være klar.

Foto: Bent Bach

Presseansvarlig hos Skagen Marathon, Maria Groes Eldh, kan glæde sig over, at antallet af deltagere i Skagen Marathon er steget med 10 procent hvert år siden starten i 2010.

- Men nu tror jeg, at løbet er ved at finde det naturlige leje hvad angår antallet af deltagere, siger Maria Groes Eldh, som samtidig kan glæde sig over, at løbet er lidt af en magnet, når det handler om at tiltrække turister.

- Det er jo ikke kun løberne, som kommer til Skagen. Også venner og pårørende tager gerne en overnatning i Skagen i forbindelse med løbet, siger Maria Groes Eldh.

Foto: Bent Bach

Inde i teltet ved målområdet stod en løber, som dagen igennem fik ekstra opmærksomhed.

Mike Vangsted fra Skagen kunne nemlig glæde sig over, at lørdages udfordring i Skagen var hans marathonløb nummer 100, og dermed er han kommet i fint selskab i Danmark.

Foto: Bent Bach

Det har taget 49-årige Mike Vangsted 24 år at nå de hundrede marathon, hvilket skyldes, at han har taget en pause fra den lange distance.

- I begyndelsen handlede det meget om at forbedre sin tid. Når jeg løber i dag handler det meget mere om det sociale med de andre løbere, siger Mike Vangsted.

Skagen Marathon bød i år på nye ruter i forskellige længer, så alle dermed kan være med i løbet.

Foto: Bent Bach