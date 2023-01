2022 slog alle rekorder på Nordjyllands Kystmuseum

Nordjyllands Kystmuseum har netop gjort gæstetallene op for 2022, og på trods af en markant inflation i ind- og udland så overgik museumsåret alle forventninger med en vækst på i alt 31% for Kysmuseets afdelinger i forhold til 2021.

Det oplyser Henrik Gjøde Nielsen, direktør for Nordjyllands Kystmuseum.

- Blandt de fornøjelser årsskiftet altid giver er optællingen af besøgstal for det netop afsluttede år. Det var særdeles glædeligt at konstatere, at Nordjyllands Kystmuseum har haft en rekordfremgang på 12.522 ordinære besøgende i 2022 i forhold til 2021.

Hos Nordjyllands Kystmuseum kan man således glæde sig over et særdeles flot museumsår i 2022 med i alt 52.978 gæster på alle Kystmuseets afdelinger i Skagen, Frederikshavn og Sæby.

Til sammenligning var der 35.615 gæster, som besøgte Kystmuseet i 2019, det vil sige året før Corona-pandemien.

Fremgangen i 2022 skyldes i særdeleshed en flot fremgang i cruise- og skolebesøg især i Skagen, men museet kan også glæde sig over, at der generelt var flere gæster, som fandt vej til Kystmuseet både i højsæsonen og i ydersæsonen.

De seneste par år har været mildest talt udfordrende for de danske museer dels i form af Corona-pandemien, som brød ud i 2020, dels i form af den stigende inflation, som ramte verdenssamfundet i 2022, og som stadig gør sig gældende her i starten af 2023.

I det danske kulturlandskab har der været nogen bekymring for, om inflationen ville have en dæmpende effekt på kulturforbruget, men nu hvor de fleste danske museer har gjort gæstetallene op for 2022, så ser det modsatte heldigvis ud til at være tilfældet.

Væksten i 2022 glæder naturligvis direktør Henrik Gjøde Nielsen.

- Fremgangen skyldes øget markedsføring og et effektivt strategisk PR-arbejde samt et fortsat højt aktivitetsniveau med spændende formidlingstilbud, nye udstillinger og aktiviteter på Kystmuseets afdelinger i Skagen, Frederikshavn og Sæby. En stor ros skal også sendes til vores dedikerede medarbejdere og frivillige, der alle gør en stor og helhjertet indsats året rundt for at give museumsgæsterne de bedste oplevelser, når de besøger os.

Han slutter af med at sige, at Kystmuseets nye årsprogram for 2023 er lige på trapperne.

- Så vi glæder os til at byde velkommen til endnu et spændende år med en bred vifte af museumsoplevelser.