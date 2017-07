21-årig løsladt efter lastbiluheld

VOERSÅ: En 21-årig mand fra lokalområdet er blevet løsladt igen efter afhøring hos Nordjyllands Politi.

Den 21-årige var blevet anholdt sent lørdag eftermiddag efter en køretur i en lastbil med 10-12 unge mænd på ladet.

I et venstresving på Østkystvej i Voerså gik det galt. Ved et uheld faldt tre af de unge af ladet. De blev alle tre bragt til Aalborg Universitetshospital,

- Der var ikke tale om livstruende skader, så det har ikke været nok til at kræve den 21-årige fremstillet i grundlovsforhør, forklarer vagtchef Jes Fallberg

Den 21-årige blev derfor løsladt efter afhøring med sigtelser for spirituskørsel og for at have kørt med de andre unge på ladet.

Uheldet skete kort efter klokken 17.30 lørdag eftermiddag.