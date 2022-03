24-årig fængslet for forsøg på manddrab

HJØRRING:En 24-årig mand er blevet varetægtsfængslet frem til 31. marts for forsøg på manddrab. Det har Retten i Hjørring besluttet torsdag formiddag.

Den 24-årige er sigtet for at overfalde en 25-årig mand natten til onsdag på parkeringspladsen ved Abildgård Kirke i Frederikshavn.

Nordjyllands Politi har dog en formodning om, at der er flere gerningsmænd til drabsforsøget, og politiet leder derfor efter flere overfaldsmænd.

Den 24-årige, der er fra lokalområdet, er på nuværende tidspunkt den eneste, som politiet har anholdt.

- Den varetægtsfængslede er sigtet for i forening med andre gerningsmænd at have medvirket til at forsøge at dræbe en person. Offeret blev tildelt et knivstik i venstre lyske og fik pådraget et brud på venstre side af kæben, oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Kristina Frandsen.

Den sigtede nægtede sig skyldig og har kæret varetægtsfængslingen til landsretten.

Det 25-årige offer blev kørt til behandling og er uden for livsfare.

Retsmødet foregik bag lukkede døre, og det har af den grund været begrænset hvor mange oplysninger, som politi og anklagemyndighed kan dele med offentligheden.