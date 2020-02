24-årig forsøgte at stikke af fra politiet og ville ikke stige ud af bilen

FREDERIKSHAVN:En 24-årig har indkasseret en bunke sigtelser efter en mindre biljagt i Frederikshavn.

Klokken 3.15 natten til fredag fik en patrulje fra Nordjyllands Politi øje på bilisten, da han kom kørende ad Barfredsvej og - ifølge politiets døgnrapport - kørte usikkert.

Betjentene ville standse bilisten, men i stedet for at stoppe accelererede han. Patruljen fulgte efter, og det førte til en mindre biljagt på cirka to kilometer, hvor den 24-årige blandt andet nåede at køre i den forkerte side af vejen, over for rødt samt på fortov og cykelsti.

Han valgte så at holde ind til siden på Constantiavej, men her var politiets arbejde ikke slut. Betjentene skønnede, at føreren var påvirket af alkohol, da han lugtede kraftigt af spiritus, fremgår det af døgnrapporten. Der var også mistanke om, han var påvirket af narkotika, så betjentene bad ham slukke motoren og stige ud af bilen.

Men det nægtede han, så betjentene måtte bruge magt for at få ham ud, så han kunne blive anholdt.

Den 24-årige er nu sigtet for en stribe færdselslovovertrædelser og herunder sprit- og narkokørsel samt for ikke at efterkomme politiets anvisninger om at standse.

Ingen personer kom til skade under den korte biljagt.