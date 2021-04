25-årig trodsede corona og holdt åbent på bordel

FREDERIKSHAVN:Om aftenen søndag 19. april 2020 konstaterede ordensmagten, at en nu 25-årig kvinde tilbød sig som prostitueret i en lejlighed i Frederikshavn.

Og det er der normalt intet ulovligt i. Men nye corona-restriktioner var netop trådt i kraft, og de pålagde bordeller at holde lukket på lige fod med eksempelvis tatovører, massageklinikker og frisører. Det, der i den pågældende bekendtgørelse betegnes som "tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder".

Kvinden blev stillet en bøde i udsigt. Men hun nægtede at betale, og derfor kom sagen for en dommer ved Retten i Hjørring tirsdag.

Her var den 25-årige dog ikke mødt op, og der var heller ikke mødt en forsvarer for hende. Derfor kom der ingen yderligere forklaring frem i retten, hvor det kun tog få minutter at idømme kvinden en udeblivelsesdom. Der var heller ikke indkaldt vidner i sagen.

Efter lidt debat mellem dommeren og anklager Morten Sønderby landede dommen på en bødestraf på 5000 kroner. Anklageren havde egentlig nedlagt påstand om en bøde på 10.000 kroner med henvisning til en vejledning fra Rigsadvokaten. Men tidligere sager, hvor corona-restriktioner også er blevet overtrådt - eksempelvis mod en café i Aalborg, der holdt åbent og blev dømt i februar - er endt med bøder på det halve. Så det skal den 25-årige også betale.

Hvis hun ikke kan det, lyder forvandlingsstraffen på otte dages fængsel.