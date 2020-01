26-årig amok: Truede naboer med kniv og ville antænde gasflasker

FREDERIKSHAVN:En 26-årig mand gik sent mandag aften amok og truede sine naboer i et lejlighedskompleks - først med en kniv og derefter med at antænde gasflasker i sin lejlighed på Vejlegade i Frederikshavn.

Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Alarmen om balladen lød klokken 21.41. Og politiet kom hurtigt til stede.

Beboerne i to opgange i lejlighedskomplekset måtte kortvarigt evakueres, og også Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn var til stede og klar, hvis manden havde gjort alvor af sin trussel om at tænde ild i sin lejlighed.

- Vi kunne dog uden den store dramatik anholde den 26-årige, der ikke umiddelbart var påvirket af hverken stoffer eller alkohol, fortæller Jesper Sørensen, der ikke kan sige noget om årsagen til mandens voldsomme handlemåde.

Den 26-årige sidder nu i arresten i Aalborg, og tirsdag formiddag skal juristerne hos Nordjyllands Politi vurdere om manden skal i grundlovsforhør sigtet for trusler på livet, overtrædelse af våbenloven og for at forvolde fare for andres liv.