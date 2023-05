26-årig anholdt for påkørsel: Meldte sig selv

SINDAL:Nordjyllands Politi har anholdt den mand, der mandag blev efterlyst mistænkt for at have kørt en mand i Sindal ned med vilje - en påkørsel, som politiet efterforsker som et drabsforsøg.

Anholdelsen kommer efter flere har henvendt sig til politiet med oplysninger om mandens identitet. Han valgte at melde sig selv til politiet, og klokken 13.30 troppede han op på politigården i Aalborg og blev anholdt.

Den bil, der blev kørt i under påkørslen, har politiet også fundet på en adresse i Sindal-området. Og bilen blev fundet på grundlag af henvendelser fra borgere i området.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse, hvor efterforskningslederen, politikommissær Carsten Straszek, retter en tak for hjælpen til de mange borgere, der har henvendt sig til politiet med oplysninger i sagen.

- Tilsammen førte disse og vores øvrige efterforskningsskridt i sagen nemlig til, at vi hurtigt kunne identificere den mistænkte mand – og efter, at vi fik etableret kontakt til ham, valgte han at melde sig selv til os i Aalborg, så vi i dag kunne anholde ham til sagen. Jeg vil gerne sige stor tak til de borgere, der hjalp os videre i sagen, siger Carsten Straszek.

Politiet forventer at den anholdte, en 26-årig mand, vil blive fremstillet i et grundlovsforhør i løbet af onsdag formiddag.

Sagen tog sin begyndelse i Sindal tidlig søndag morgen, 21. maj, da en fodgænger, en 34-årig mand om morgenen blev påkørt af en mindre personbil, hvilket medførte, at offeret pådrog sig ganske alvorlige, men dog ikke livstruende skader.

Politiets efterforskningsskridt pegede i retning af, at påkørslen var forsætlig og i øvrigt skete som en udløber af noget forudgående tumult, der udspillede sig på en nærliggende parkeringsplads kort før påkørslen fandt sted.