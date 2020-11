27-årig i kritisk tilstand efter ulykke

FREDERIKSHAVN:En 27-årig mand er i kritisk tilstand efter en soloulykke på knallert. Ulykken fandt sted på Rimmens Alle i Frederikshavn, skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Manden kørte ind i et træ langs vejen. Politiet fik meldingen om ulykken klokken 16.24.

En bilinspektør er på stedet for at forsøge at fastslå årsagen til ulykken, der endnu ikke kendes. Den kvæstede knallertkører blev fløjet med lægehelikopter til Aalborg Universitetshospital.

De pårørende er underrettet, oplyser politiet.

Opdateres