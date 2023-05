28-årig sigtet for bedrageri: Snød stribevis af ældre borgere

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi har anholdt en 28-årig mand, som er blevet sigtet for i alt 20 forhold af bedrageri. Det skete mandag ved middagstid, hvor manden blev anholdt "på friske spor", oplyser Nordjyllands Politi.

- Vi anholdt den 28-årige mand umiddelbart efter, at han havde været på en adresse i Viborg hos en ældre kvinde. Det er vi meget tilfredse med, for vi mener, at manden står bag intet mindre end 20 forhold af bedrageri eller forsøg på bedrageri, fortæller politikommissær Carsten Corfitzen, der leder afdelingen hos Nordjylland Politi, som efterforsker økonomisk kriminalitet.

Carsten Corfitzen oplyser, at seks af forholdene i sagen er begået i Nordjyllands politikreds og 14 af forholdene i Midt- og Vestjyllands og Sydøstjyllands politikredse.

I slutningen af april var der en stribe bedragerier mod ældre mennesker i Hadsund og Mariager, hvor de blev kontaktes på telefon af bedrageren, der udgav sig for at være fra deres pengeinstitut.

Her påstod han, at ofrenes konti var i fare for at blive ramt af svindel, hacking og bedrageri, og han sagde så, at han ville komme hjem til ofrene på deres bopæl for at hente deres hæve- og betalingskort med koderne. Alt under påskud af at ville hjælpe de forurettede.

- Det kan ikke gentages for mange gange: Udlever aldrig dine betalingskort eller koder til nogen. Ingen banker eller myndigheder beder dig nogensinde om det. Er du i tvivl om, hvem du taler med, så læg på og ring selv op til den instans, personen angiver at ringe fra, siger Carsten Corfitzen.

Den 28-årige er blevet begæret fremstillet i et grundlovsforhør.