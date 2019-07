29-årig sigtet for at bryde ind i restaurant og true vidne: - Jeg tæsker dig og din gravide kone

FREDERIKSHAVN: Natten til fredag 19. juli fik Restaurant Senso i Frederikshavn indbrud. Tyvene stjal et kasseapparat, en dankortterminal og en printer fra restauranten.

Omkring en uge senere, 25. juli, blev en 29-årig mand anholdt og sigtet for indbrud og vidnetrusler. Det oplyser anklager Eva Madsen.

Den 29-årige er sigtet for at opsøge en person, der var vidne til indbruddet. Den 29-årige fortalte vidnet, at han ikke skulle kontakte politiet, for så ville han brænde vidnets forretning ned. Desuden truede den 29-årige med at tæske vidnet og hans gravide kone.

26. juli blev han fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Hjørring, hvor han blev varetægtsfængslet i 14 dage.

Varetægtsfængslingen skete af hensyn til politiets efterforskning, og fordi der er fare for, at den 29-årige ville forsøge at påvirke vidnet igen. Kendelsen om varetægtsfængsling blev ikke kæret.