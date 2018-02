29-årig vendelbopige med Martin Brygmann på scenen i Arena Nord

FREDERIKSHAVN: Lokale sangtalenter får muligheden for at komme på scenen, når Martin Brygmann sidst i februar starter sin Danmarksturné, der bringer ham rundt til 11 byer i landet.

28. februar er det Arena Nord, der lægger scene til, og her synger 29-årige Ann-Cathrine Brink fra Pandrup duet med Martin Brygmann i sangen "Jesus og Josefine", titelnummeret fra TV2’s julekalender, der blev sendt første gang i 2003, med Julie Bertelsen som den kvinde- lige stemme.

Jesus og Josefine

Martin Brygmann har udskrevet en konkurrence og opfordret alle, der har lyst, til at uploade musikvideoer med sangen, og blandt de over 600 har han udvalgt Ann-Cathrine til at være med i Frederikshavn.

Ann-Cathrine Brink mødte første gang Martin Brygmann torsdag i Frederikshavn. 28. februar er de sammen på scenen i Arena Nord.

Torsdag mødtes de første gang, da Martin Brygmann var i Frederikshavn for at promovere turnéen og hans soloalbum "Bates Delight".

- Jeg er vild med Martin Brygmann. Han er en dygtig kunstner, der har været med til at præge min opvækst. "En kort en lang" er en af mine yndlingssange, så da jeg så hans opslag, greb jeg chancen og lavede min musikvideo, fortæller Ann-Cathrine Brink, der studerer HF på VUC Jammerbugt.

Hun spiller guitar og synger, "men har gjort alt for lidt ved det". Så nu skal den have en skalle sammen med Martin Brygmann.

Foto: Bent Bach

Største danske radiohit

De bliver dog langt fra alene på scenen. Danmarks Underholdningsorkester er med på turnéen, og det samme er den svenske rytmegruppe i bandet, der medvirkede på "Bates Delight". Den seks-dobbelte Grammy-vinder Vince Mendoza har arrangeret strygerne til tre af albummets 12 sange.

- Mine forbilleder er Paul McCartney, Beatles, Elton John, James Taylor og Burt Bacharach, siger Martin Brygmann, der har skrevet nogle af de mest populære danske ørehængere. Han er blandt andet manden bag det mest spillede radiohit i perioden 1995-2010, "Vent på mig", med Peter Frødin og Jimmy Jørgensen.

- Nr. 2 var Wham’s "Last Christmas" og nr. 3 var Tim Christensens "Right Next To The Right One" fra tv-serien Nicolai og Julie, griner Martin Brygmann.

På turnéen består setlisten af numrene fra "Bates Delight" samt nye arrangementer af nogle af Brygmanns hits som "Vent på Mig", "En kort en lang", "Ud i det blå", "Jeg er for kendt" og altså "Jesus og Josefine" med Ann-Cathrine som gæstesolist i Arena Nord.

Foto: Bent Bach