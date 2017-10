30-årig fængslet for voldtægt

FREDERIKSHAVN: Et længerevarende grundlovsforhør ved retten i Aalborg lørdag eftermiddag er endt med, at en 30-årig mand er blevet varetægtsfængslet indtil 9. november.

Manden er sigtet for voldtægt af en 20-årig kvinde. Det skulle angiveligt være sket i et hus i Strandby nord for Frederikshavn. Kvinden anmeldte selv voldtægten natten til lørdag, og teknikere fra politiet har undersøgt huset.

Selve grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, oplyser specialanklager David Hvelplund, som derfor ikke kan gå i detaljer med sagen. Blandt andet er der ikke oplyst noget om, hvorvidt manden og kvinden kendte hinanden på forhånd.

De er begge blevet afhørt af Nordjyllands Politi, og der er foretaget undersøgelse af manden for at sikre eventuelle spor.