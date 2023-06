30 i nettet: Advarer mod pighajer i massevis på østkysten

FREDERIKSHAVN: Fritidsfisker John Christensen er faktisk på havet for at hive sine garn op, da han tager telefonen.

- Nu håber jeg bare ikke, der igen er hajer i mit net. Det var slet ikke sjovt at fange dem, fortæller fritidsfiskeren fra Frederikshavn, der tirsdag eftermiddag fik 30 pighajer i sit net ud for Jerup nord for Frederikshavn.

Ti af pighajerne døde af at være oppe i båden, og 20 overlevede og blev sat ud igen. Privatfoto

Nettet var placeret på ni meters dybde, og John Christesen valgte efterfølgende at placere nettet på fire meters dybde, da pighajer normalt holder sig væk fra lavt vand og foretrækker de dybe områder langt ude i Kattegat.

Ikke desto mindre kunne Nordjyske for en uge siden fortælle om Mads Vinding, der fik en pighaj på krogen, da familien fiskede fra molen i Skagen.

- Der er åbenbart mange pighajer for øjeblikket. Jeg tænker, der er kommet en stime forbi mine net. De var helt viklet ind i nettet. Jeg har tidligere fanget to-tre stykker, som jeg let kunne få ud af nettet igen, så de overlevede, forklarer John Christensen.

Men sådan gik det ikke for 10 af de 30 pighajer, der røg op på dækket i båden. De døde efter få minutter. De øvrige 20 overlevede og kunne svømme væk.

Det er almindeligt at få et par pighajer i nettet. Men John Christensen har aldrig oplevet at fange 30 på en gang. Det skete tirsdag 13.juni. Privatfoto

Den triste oplevelse valgte John Christensen at dele i et lystfiskerforum på Facebook.

- Jeg vil gerne advare andre om, at pighajerne er her. Der skulle også være fanget nogle ovre ved Hirsholmene (seks kilometer øst for Frederikshavn, red.) Det er ikke sjovt at se dem dø på den måde som de gjorde for mig. Men hvad skulle jeg have gjort, spørger John Christensen.

Fritidsfiskeren er i tvivl om pighajen er fredet i Danmark. Men det er den ikke længere.

- Den har været fredet, men nu er der efterhånden så mange pighajer i de danske farvande, at den fra i år ikke længere er fredet, oplyser Peter Rask Møller fra Københavns Universitet.

Han er projektansvarlig på Fiskeatlas.dk, som registrerer og overvåger alle fiskearter i de danske farvande.

- Men selvom den ikke er fredet, så skal man alligevel være varsom og passe på pighajen. Hunnen føder få unger og er gravid i 18 måneder, så pighajen er sårbar, forklarer Peter Rask Møller.

Pighajer er fra i år ikke længere fredet, men de er sårbare oplyser en ekspert. Privatfoto

John Christensen fortæller, at han ikke spiser pighaj, men han ved, at den kan spises røget.

- Jeg valgte at skære de døde hajer i stykker og smide dem ud til mågerne, siger han, afslutter samtalen og få minutter efter sender han et par billeder fra dagens fangst ud for Jerup; to fjæsing og tre fladfisk.