32-årig dømt for seksuelt overfald i gyde

FREDERIKSHAVN: En 32-årig syrisk mand blev tirsdag idømt et års fængsel og betinget udvisning for et seksuelt overfald på en 29-årig kvinde i en gyde i Frederikshavn.

Overfaldet fandt sted tidligt om morgenen 29. januar, hvor den unge kvinde var på vej hjem fra en bytur. Ved Kalkværksvej blev hun overfaldet af den 32-årige mand, der trak hende ind i gyden og krænkede hende seksuelt.

Kvinden blev efterfølgende fundet af sin veninde.

Ikke beviser for voldtægt

Den 32-årige mand var tiltalt for fuldbyrdet voldtægt, men Retten i Hjørring fandt det ikke bevist, at der var tale om voldtægt, og derfor blev den 32-årige alene dømt for at have tvunget sig til andet seksuelt forhold end samleje, forklarer anklager Anette Abildgaard.

I retten kunne kvinden nemlig ikke huske, at den 32-årige mand havde haft samleje med hende. Manden selv nægtede sig skyldig og afviste pure, at han overhovedet havde været på gerningsstedet. Samtidig var der ingen tekniske beviser i sagen.

Vidne så gerningsmand

Retten lagde dog vægt på kvindens forklaring samt vidneforklaringerne i sagen, som retten fandt troværdige og detaljerede, fortæller Anette Abildgaard.

Det var nemlig et vidne, der førte politiet på sporet af den dømte, da hun havde set ham omkring gerningsstedet på gerningstidspunktet. Vidnet kunne huske, at have set manden tidligere på natten på et værtshus, og politiet viste hende overvågningsbillederne fra værthuset, genkendte hun straks manden.

Den 32-årige udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.