32-årig fængslet: Bagbandt og slog familiemedlem, og truede ham med oversavet jagtgevær

FREDERIKSHAVN:Det var et voldsomt drama, der mandag eftermiddag udspillede sig på en adresse i Frederikshavn.

Her blev en 32-årig mand anholdt klokken 14.12 af kampklædte betjente, efter han - ifølge sigtelsen mod ham - havde truet et mandeligt familiemedlem med et oversavet jagtgevær og efterfølgende udøvet grov vold mod ham.

Tirsdag eftermiddag blev den 32-årige så fremstillet i et lukket grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet i tre uger, oplyser anklager Sofie Stokholm.

Manden er sigtet for at have peget på familiemedlemmet med det oversavede jagtgevær, mens han sagde: "Hvis du ikke gør som jeg siger, så slår jeg dig ihjel", hvorefter han bagbandt familiemedlemmet med strips og lagde en snor omkring halsen på ham.

Herefter blev familiemedlemmet ført ind på et værelse, hvor der var en krog i loftet.

Ifølge sigtelsen, skubbede den 32-årige familiemedlemmet, satte et knæ i ryggen på ham og strammede snoren om halsen. Det hele sluttede med, at familiemedlemmet blev slået flere gange i hovedet.

Den 32-årige er sigtet for både simpel vold, grov vold, trusler og ulovlig tvang.

Han nægter sig skyldig, men har ikke kæret varetægtsfængslingen.