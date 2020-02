32-årig gik amok: Var voldelig og truede familiemedlem på livet

FREDERIKSHAVN:En 32-årig mand blev mandag eftermiddag anholdt i Frederikshavn, efter at han på det nærmeste var gået amok og blandt andet havde truet et familiemedlem på livet.

Manden blev anholdt klokken 14.12, hvor politiet var massivt til stede.

Det bekræfter politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Den 32-årige bliver tirsdag over middag fremstillet i grundlovsforhør.

Poliotiet var massivt til stede ved anholdelsen af den 32-årige. Foto: Jan Pedersen

- Han vil blive sigtet for ulovlig tvang, for vold efter både den milde paragraf 244 og den grove paragraf 245, og så bliver han også sigtet for trusler på livet - alt sammen nogle forhold, som foregik kort inden manden blev anholdt mandag eftermiddag. Der er tale om forhold, som er forøvet over for et familiemedlem, fortæller Peter Skovbak.

Han forventer, at dørene i grundlovsforhøret bliver lukkede af hensyn til efterforskningen og ofret for de voldsomme handlinger.

Han kan derfor ikke udtale sig om årsagerne til den 32-åriges voldsomme adfærd.