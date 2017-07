32-årig mand såret af flere knivstik

FREDERIKSHAVN: Mandag eftermiddag blev en strækning af Knudensvej ud for et lejlighedskompleks i Frederikshavn afspærret af Nordjyllands Politi efter anmeldelse om et muligt knivstikkeri.

Politiet havde hundepatruljer på stedet til at hjælpe med undersøgelserne.

Jesper Sørensen, vagtchef hos Nordjyllands Politi, fortæller, at en 32-årig mand mandag eftermiddag blev stukket ned på Knudensvej i Frederikshavn.

- Vi fik anmeldelsen omkring klokken 15.30. Der er tale om en mand fra lokalområdet. Han blev kørt på sygehuset til behandling og er nu uden for livsfare, siger Jesper Sørensen.

Han tilføjer, at man efterforsker videre i sagen.

- Vi har fortsat indsatsleder, efterforskere og hundepatruljer på stedet, siger Jesper Sørensen.

Tirsdag morgen oplyser vagtchef Jess Falberg, at politiets efterforskere overtager sagen, og at Nordjyllands Politi endnu ikke kan udsende et signalement på en gerningsmand.