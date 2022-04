35 meter høj industrikolos vil ændre havn, som turister elsker

SKAGEN:En enorm, permanent overdækning af en ny tørdok vil forandre miljøet på Skagen Havn - hvis altså politikerne i Frederikshavn giver Karstensens Skibsværft de nødvendige tilladelser til byggeriet.

Den ny tørdok skal anlægges i Vestre Bassin. Bassinet ligger ret tæt på den del af havnen, som er mest besøgt af turister. Overdækningen vil på grund af sin højde på 35 meter blive meget synlig overalt på havnen og også i store dele af resten af byen.

Konstruktionen kommer til at rage næsten lige så højt op som tårnet på Skagen Kirke, og overdækningen bliver 130 meter lang og 45 meter bred.

Det er flere år siden, Karstensens Skibsværft forelagde planerne for kommunen. Nu er en diger rapport, som belyser de miljømæssige konsekvenser af både den store bygningskonstruktion og en udvidelse af en eksisterende tørdok, endelig klar, og det samme gælder forslag til en ny lokalplan for værftsområdet.

Karstensens Skibsværft bygger og reparerer i dag overvejende fiskefartøjer.

Direktør Tage Rishøj, Karstensens, har tidligere fortalt, at værftet ønsker at udvide for at få flere ben at stå på ved også at kunne servicere andre, større fartøjer.

Overdækningen af dokken giver samtidig værftet mulighed for at udføre arbejdet uden hensyn til vejrliget.

Rådgivningsfirmaet Rambøll har udarbejdet miljørapporten, som især peger på den visuelle ændring af havnen og det øvrige nærområde som meget væsentlig. Overdækningens størrelse vil have betydning for folks oplevelses af havnens aktiviteter og virke fremmed i kulturmiljøet.

Støjpåvirkningen fra nedramning af betonpæle og spuns vurderes som væsentlig i anlægsfasen, mens støjen kun vil være moderat ændret, når anlægget er taget i drift.

Skyggekast fra den høje bygning vil især ramme industrivirksomheder. Dele af boligområder i nærheden vil dog også opleve at komme til at ligge i værftets skygge i morgentimerne om vinteren.

Mandag får Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg forelagt lokalplanforslaget for værftsområdet samt miljørapporten, som derefter skal i offentlig høring i otte uger.