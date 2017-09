38-årig blandt landets bedste lærlinge

SKAGEN: På fredag 29. september hædrer Dansk Industri de bedste lærlinge i landet. Det sker i Den sorte Diamant i København, og blandt prismodtagerne af ML-prisen er den 38-årige smed Lars Henrichsen fra Karstensens Skibsværft.

For overhovedet at komme i betragtning til ML-prisen skal man også have fået 12 i svendeprøven, og det fik Lars Henrichsen for at opfundet et multifunktionelt arbejdsbord. Han er i øvrigt udlært nu, og kan kalde sig svend.

Lars Henrichsen sammen med de to, der indstillede ham til prisen Diddan Rahn Karstensen og Lars Nybro Christensen fra EUC. Foto: Peter Broen

Hovedpersonen tager det hele med nordjysk lune.

- Det er først et stykke tid henne i samtalen med arrangøren af ML-prisoverrækkelsen, at det går op for mig, hvor vigtig denne pris er. At det er den største anerkendelse, man kan få som lærling i Danmark.

Vi møder ham på værftet, hvor både læreren og arbejdsgiveren fortæller, at de ikke var i tvivl om, at de ville indstille ham, og at han havde stor chance for at være blandt de fem smedelærlinge i Danmark, der modtog prisen i år. Lars Henrichsen er kreativ og samtidig perfektionist. Han afleverer et stykke arbejde, der er i orden.

- Når vi giver ham en udfordring, så løser han den, og ofte har han gået og tænkt på, hvordan den kan løses på en bedre måde, siger værkfører Carsten Lundholm.

Dertil kommer, at Lars Henrichsen er herligt selskab. Han er vellidt, udadvendt, og så er han af en vendelbo at være charmerende ubeskeden.

For eksempel, når han fortæller, at en af de skotske ejere af det nybyggede skib Voyager, studerede et gelænder, han havde lavet.

- Han havde vist aldrig set så flot et gelænder, fortæller han med et stort smil og siger, at han og ledelsen endnu ikke har forhandlet løn, så det med lærlingeprisen passer jo glimrende lige nu.

- Lars skal selvfølgelig fortsætte som svend på værftet, siger Diddan Rahn Karstensen fra værftets ledelse.

- Han er kanondygtig, og så har han overskud til at hjælpe andre.

At han er voksen gør, at han har taget sin uddannelse mere alvorligt, end han ville have gjort som ung. Foto: Peter Broen

Lars Henrichsen mener selv, at den store motivation for at være en lærling i særklasse handler om, at han er voksen. Uddannelsen som smed er den første han gennemfører. Tidligere har han arbejdet på Vestas og Top Røg i ufaglærte stillinger, men fandt så ud af, hvad han gerne ville, da han var midt i trediverne.

- Da jeg var ung, var jeg slet ikke, sådan som jeg er i dag. At få en uddannelse er vigtigt for mig, og at gøre det bedst muligt, kan jeg slet ikke lave være med, fordi faget interesserer mig. Det er spændende at sidde derhjemme og lave tegninger udtænke forbedringer på noget. Hvis kroppen en dag ikke kan holde til at være smed, vil jeg gerne sidde og tegne.

På værftet viser de ham tillid. Regner med, at han løser opgaven selvstændigt og tilfredsstillende. Det har han et godt eksempel på, som vi skal se,

Om bord på Voyager viser han et stort rør.

- Min værkfører bad mig om at lave det rør, og så gik han og de andre på ferie i tre uger - resultatet var de vist godt tilfredse med.