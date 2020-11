41-årig på kriminel turné: Truede bilist på livet og fornærmede betjent

FREDERIKSHAVN:En 41-årig mand fra Frederikshavn er ved Retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i fire uger efter en kriminel turné i hjembyen lørdag aften.

Det oplyser politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Lørdag aften stjal manden, som i forvejen af godt kendt af ordensmagten, en bil på Kirkepladsen i Frederikshavn, som han kort tid efter forulykkede med i Søndergade i den sydlige del af byen, da han kørte bilen ind i en mur.

Den oplevelse forskrækkede ham imidlertid ikke mere, end at han på stedet forsøgte at stjæle endnu en bil, men da det ikke lykkedes, tog han flugten til fods ad Sæbyvej.

Her fik han stoppet en bilist, som han både truede og slog ud efter.

Kort tid efter ankom en patrulje fra Nordjyllands Politi. Den 41-årige blev anholdt, men det skete ikke uden dramatik. Begge betjente blev truet og omtalt i nedsættende vendinger, og summen af lovovertrædelse på turen fra Kirkepladsen til kachotten betød, at det blev besluttet at fremstille manden i et grundlovsforhør søndag,

Den 41-årige mand blev her sigtet for brugstyveri, forsøg på brugstyveri, vold, trusler på livet, trusler mod embedsmand i funktion samt fornærmelig tale, og dommeren valgte på den baggrund at varetægtsfængsle ham frem til 18. december.