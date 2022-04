42-årig sigtes for vold på Buddy Holly

En 42-årig mand fra Hedehusene på Sjælland fremstilles fredag kl. 13 i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, efter han natten til fredag blev anholdt og sigtet for ad flere omgange at have begået vold på diskotek Buddy Holly i Skagen.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

- Den 42-årige slog først en anden gæst med et glas eller en flaske, og blev derefter bortvist fra stedet. Derefter slog han dørmanden - også med et glas eller en flaske - og blev efterfølgende tilbageholdt, indtil vores patrulje anholdt ham, fortæller vagtchefen.

På baggrund af de to tilfælde af vold har politiets jurist vurderet, at manden skal fremstilles i grundlovsforhøret. Han sigtes efter paragraf 245, som omhandler "legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter".

