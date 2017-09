44-årig dømt for at være muldyr

FREDERIKSHAVN: En 44-årig mand fra Frederikshavn er blevet dømt for en stribe forhold, som tilsammen har udløst seks måneders ubetinget fængsel. En dom, han modtog med det samme i retten i Hjørring.

I nogle af forholdene fungerede han som det, anklager Mette Høg kalder "muldyr".

- Det er en betegnelse for dem, der modtager pakker ved misbrug af tredjemands betalingskort, forklarer Mette Høg.

På sin private adresse tog han imod ting, som en anden person havde bestilt på nettet og her brugt et stjålet kort.

Den 44-årige blev således dømt for hæleri, og han blev også dømt for bedrageri. Han blev nemlig ringet op af en forhandler om køb af en pH-standerlampe til 19.000 kroner, og over for forhandleren påstod han, at lampen var blevet bestilt og betalt af hans kone.

Anklageskriftet rummede også brugstyveri af en knallert og besiddelse af hash samt ulovlige dopingmidler. Disse forhold blev han også dømt for. Til gengæld blev han frifundet for et tyveri fra en forretning i Frederikshavn samt fra et kælderrum i byen.