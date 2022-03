45-årig stjal kreditkort fra ældre borgere og hævede løs

VENDSYSSEL:I oktober og november sidste år var en 45-årig rumænsk mand på tyveri-togt. Målet var ældre borgere i dagligvarebutikker, som fik stjålet deres kreditkort af den 45-årige og medgerningsmanden.

Efterfølgende brugte de to mænd så løs på kreditkortene med kontaktløs betaling, indtil der blev bedt om en kode.

Det skete i alt 50 gange, og det lykkedes at hæve 82.000 kroner på de mange stjålne kreditkort.

Nu er den 45-årige så blevet idømt syv måneders betinget fængsel og udvisning af landet i seks år, fortæller anklager Kristina Frandsen.

De to mænd lavede deres trick-tyverier i hele landet, men 10 af kreditkorttyverierne skete i Frederikshavn og Sæby - og det var også her, at politiet kom på sporet af den 45-årige.

Det lykkedes nemlig at identificere manden ved hjælp af videoovervågning, hvorefter han blev efterlyst. Det gav pote i Køge, hvor den 45-årige blev anholdt uden for en butik, hvor han befandt sammen med en anden mand, der skulle anholdes, forklarer Kristina Frandsen.

I retten erkendte den 45-årige sig skyldig i alle forhold. Men han valgte alligevel at anke domme til landsretten i forsøget på at få en mildere straf.

Medgerningsmanden er også dømt i sagen i en særskilt retssag.