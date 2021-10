46-årig frifundet for drabet på Eddie - nu bliver han igen tiltalt for drab

ELLING:Den 46-årige mand, der for to uger siden kunne forlade Retten i Hjørring som en fri mand, efter han var blevet frifundet for drabet på Eddie Karl-Johan Christensen, bliver igen tiltalt for drab.

Statsadvokaten har nemlig anket dommen, og det betyder, at Statsadvokaten vil forsøge at få den 46-årige dømt for drabet, når ankesagen skal for landsretten.

Det fortæller den 46-åriges forsvarsadvokat, Jens Christian Christensen, der er skuffet over Statsadvokatens afgørelse.

- Jeg er meget skuffet. Især når man tænker på, at det var en markant frifindelse af et enigt nævningeting ved byretten. Men jeg tager Statsadvokatens afgørelse til efterretning, siger han.

Dom anket til skærpelse

5. oktober blev den 53-årige svenske Bengt Johan Reistad idømt 13 års fængsel for at have skudtd og dræbt Eddie og for efterfølgende at have brændt Eddies lig på en bålplads på hans ejendom på Rendborgvej.

Den 46-årige svenske mand var også tiltalt for drabet, men blev altså frikendt. Han blev dog dømt for at have været med til at brænde liget, og blev idømt 10 måneders fængsel. Men da han havde siddet varetægtsfængslet i 18 måneder, blev han løsladt efter dommen.

Den 53-årige ankede sin dom på stedet til frifindelse, og det har Statsadvokaten også kontraanket med påstand om en skærpelse af straffen.

Ankesagen forventes at køre i løbet af foråret 2022.