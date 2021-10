Bestialsk drab på Eddie: Her er kendelsen

ELLING:En 53-årig svensk mand er skyldig i det bestialske drab på Eddie Karl-Johan Christensen sidste år. Den 46-årige svenske mand, der også var tiltalt, er blevet frifundet for drabet.

Det har et enigt nævningetinget ved Retten i Hjørring netop afgjort.

Eddie blev dræbt 9. maj 2020 kort efter klokken 22 af flere skud. Drabet fandt sted på en ejendom på Rendborgvej nord for Elling. Efterfølgende blev Eddie brændt på et bål ved siden af den campingvogn, han boede i.

Efter to dage blev resterne af Eddies lig placeret i to olietønder med affald, som blev gemt på Hornværket på Havnen i Frederikshavn.

Vidt forskellige forklaring

De to svenske mænd har begge nægtet sig skyldige under hele retssagen - dog med vidt forskellige forklaringer.

Den 46-årige har peget direkte på den medtiltalte som drabsmand. Ifølge den 46-åriges forklaring var det den 53-årige, der skød Eddie ud af det blå efter et skænderi mellem de to.

Den 46-årige har også forklaret, at han var så bange for den 53-årige, at han ikke turde andet end at hjælpe med at brænde Eddies lig efterfølgende og skaffe det af vejen ved at putte resterne i olietønder.

Det har den 53-årige dog afvist, og han har i stedet forklaret, at han ikke havde noget som helst med drabet og afbrændingen at gøre, fordi han stod og lavede eksperimenter med metalblandingen termit, mens han drak en masse øl.

Men den forklaring troede nævningetinget ikke på og fandt det i stedet bevist, at den 53-årige alene skød Eddie, og sammen med den 46-årige brændte liget bagefter.

Retten har også lagt vægt på, at den 53-åriges handling var "abnorm og ekstrem", og at den 46-årige dermed ikke kunne have set det som en mulighed, at skænderiet den aften ville ende i drab.

Dermed har retten lagt til grund, at der ikke var en aftale eller en forudgående forståelse mellem de to svenske mænd om, at Eddie skulle dø - men altså at det alene var den 53-åriges værk.

Begge mænd blev fundet skyldig i usømmelig omgang med lig - hvilket den 46-årige har erkendt under hele retssagen - og for overtrædelse af våbenloven.

Den 53-årige blev derudover også fundet skyldig i hærværk ved at have skudt Eddies hund Rocko.

Den 53-årige var tydeligt utilfreds med kendelsen, som han ankede på stedet. Han ønsker heller ikke at været til stedet i retten tirsdag, når straffen bliver udmålt.

Fældede en tåre

Den 46-årig mand var til gengæld lykkelig, da kendelsen blev afsagt.

- Han fældede en tåre, og spurgte mig: "Hvad så i morgen?" Jeg sagde, at han efter min opfattelse, kan rejse hjem til Sverige i morgen, siger den 46-årige forsvarsadvokat, Jens Christian Christensen umiddelbart efter hans klient blev frifundet.

Den 46-årig fik efter skyldskendelsen lov til at ringe til sin engelske kone, der i starten også var sigtet i sagen.

Og står det til Jens Christian Christensen, kan den 46-årige altså blive forenet med både sin kone og søn, når der falder endelig dom tirsdag.

Han har nemlig siddet varetægtsfængslet i 18 måneder, og det er mere end han skal dømmes for usømmelig omgang med lig og overtrædelse af våbenloven, mener forsvareren.

Jens Christian Christensen var også tydeligt meget tilfreds med, at retten har fulgt hans vurdering af sagen.

- Jeg har troet på ham fra starten. Han er en meget speciel personlighed - på den gode måde - og det kan godt være at han under afhøringer virker lidt vag, men han tænker sig om, siger forsvarsadvokaten.

- Og jeg tror, at motivet i denne sag har vejet tungt i vægtskålen. For det giver simpelthen ikke mening, at min klient skulle have dræbt Eddie med det gode forhold, de havde til hinanden, siger han.

Du kan læse alt om sagen herunder: