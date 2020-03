48-årig tidligere dømt for seksuelt misbrug af steddøtre: Nu er han dømt for misbrug af deres søskende

SÆBY:En 48-årig mand blev fredag i sidste uge dømt i en uhyggelig sag om årelange seksuelle overgreb på sine steddøtre.

Her blev manden idømt to et halvt års fængsel for at have voldtaget og på anden måde have forgrebet sig seksuelt på to steddøtre.

Men sagen bliver ikke mindre uhyggelig af, at manden allerede i 2015 blev dømt for at have seksuelt misbrugt to andre steddøtre i søskendeflokken på fire piger.

Dengang blev den 48-årige også idømt to et halvt års fængsel.

Det fortæller anklager Eva Madsen.

Overgreb fortsatte efter løsladelse

I den nye sag blev manden dømt for voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje mod en steddatter i perioden 2013 til 2019, mens datteren var mellem 15 og 21 år.

En del af overgrebene skete altså, før manden blev dømt for at have forgrebets sig på hendes søskende, og de fortsatte, efter manden blev løsladt fra fængsel i 2017.

Den 48-årige blev også dømt at have forgrebet sig på den anden steddatter i perioden mellem 2009 og 2010 - altså før den første dom - da hun var 14-15 år gammel.

Overgrebene mod steddøtrene er dels sket, mens familien boede i Østjylland, og senere i Sæby hvor familien flyttede til.

Derudover er en voldtægt mod den ene steddatter sket i en lastbil i Norge.

Nægtede alt

Det var den nu 22-årige steddatter, der i september sidste år anmeldte overgrebene til politiet. Og det var først der, sagen begyndte at rulle.

I Retten i Hjørring forklarede pigernes mor, at hun ikke kendte til overgrebene, før de blev anmeldt, fortæller anklager Eva Madsen.

Den 48-årige nægtede alt i retten. Han hævdede, at anklagerne mod ham var det pure opspind, og at det aldrig havde fundet sted.

Han valgte også at anke dommen på stedet.