50-årig fængslet for trafikdrab på 12-årig pige: Brød grædende sammen i retten

HJØRRING:En 50-årig mand er tirsdag formiddag blevet varetægtsfængslet i knap fire uger, sigtet for uagtsomt manddrab i narkopåvirket tilstand, da han mandag morgen påkørte og dræbte en 12-årig pige på Brøndenvej ved Østervrå.

Pigen kørte på et el-løbehjul og var på vej i skole. Hun døde få timer efter ulykken af sine kvæstelser.

Det var en knust mand, der under grundlovsforhøret ved Retten i Hjørring fortalte om den tragiske ulykke.

- Det er så forfærdeligt. Jeg er så ulykkelig. Jeg føler med forældrene, sagde den 50-årige grædende.

- Jeg så hende slet ikke

Manden forklarede, at han var på vej til Østervrå efter at have holdt pause. Han kørte sin normale rute, som han har kørt mange gange, på vej tilbage til arbejdet, og han forklarede også, at han havde mødt den 12-årige pige mange gange før på ruten.

Men mandag omkring klokken 07.25, så han hende ikke.

- Ved den sidste bakke lige før Østervrå kom der en modkørende, og lige efter jeg passerede den modkørende, hørte jeg et smæld. Jeg troede, jeg havde ramte et dyr. Så jeg bakkede og stod ud, og så lå der en lille pige der, forklarede den 50-årige og brød igen grædende sammen.

- Jeg så hende slet ikke. Jeg møder hende hver dag, tilføjede manden med ansigtet gemt i sine hænder.

Narkotest var positiv

Efter ulykken ringede manden selv til 112 og fik tilkaldt ambulance og politi.

Da politiet kom, blev den 50-årige testet for narko. Testen viste positiv for både cannabis og amfetamin.

Den 50-årige afviste blankt, at han havde taget amfetamin, men han erkendte, at han lørdagen inden havde røget hash.

- Jeg var ude at spille kort lørdag aften, og der kan det godt være, at jeg fik to bon-hoveder. Men jeg var ikke påvirket, da jeg kørte, sagde han.

Manden nægter sig derfor skyldig i narkokørsel og dermed også uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Pige havde lys og hjelm på

Der er taget et blodprøve, der skal fastslå, om den 50-årige var påvirket, da ulykken skete. Den prøve har politiet endnu ikke fået svar på, ligesom bilinspektørens rapport heller ikke var færdig til grundlovsforhøret.

Under grundlovsforhøret kom der derfor ikke noget frem om, hvordan den 50-åriges kørsel har været på ulykkestidspunktet. Han forklarede selv, at han kørte, det han måtte – omkring 80 km/t – og at han kørte midt i sin egen kørebane.

Et vidne har forklaret til politiet, at han havde set den 12-årige pige på løbehjulet, og at pigen havde både hjelm og refleksvest på, og at løbehjulet havde lys både foran og bagpå.

Retten i Hjørring valgte at varetægtsfængsle manden frem til 6. december, fordi den positive narkotest gør, at der er særligt bestyrket mistanke til, at han har kørt narkokørsel.