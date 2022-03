50 års jubilæum fejres med SMIL

FREDERIKSHAVN:Rotarianerne i det nordligste distrikt får 22. juni en frederikshavnsk guvernør.

Det er John Christensen, der med opbakning fra de tre klubber i Frederikshavn søgte og fik guvernørværdigheden - og dermed blev kursen sat mod et år fyldt med projekter - herunder også et storstilet indsamlingsprojekt til fordel for Sisse Fiskers SMILfonden.

Og netop det projekt er man nu ved at være klar til at sætte i søen.

Udsigtsposten på Pikkerbakken indgår naturligvis i værket. Men her kan du nyde motivverdens dobbelt - fra venstre ses Rikke Sørensen, John Christensen Peter Holst Andersen og Jens Jørgen Calundan, der er repræsentanter for de tre Rotaryklubber i Frederikshavn. Foto: Michael Madsen

- Efter min udvælgelse til Distriktsguvernør blev vi på tværs af Frederikshavn Rotaryklub, Frederikshavn Bangsbostrand Rotaryklub og Frederikshavn City Morning Rotaryklub hurtigt enige om, at vi ville skubbe gang i et fælles velgørenhedsprojekt - og det har nu udviklet sig i et tæt parløb med SMIL-fonden, siger John Christensen.

Steen Karlsen-værk

I egne rækker har Rotaryklubberne i Frederikshavn en kunstmaler - og det er lykkedes at få ham - nemlig Steen Karlsen - til at skabe et af sine karakteristiske værker med en motivverden, der emmer af Frederikshavn.

Vi får både Møllehus, Krudttårn, udsigtpost på Pikkerbakken, Cloostårn og meget andet og selvfølgelig også de to blå mænd, der altid indgår i Steen Karlsens kunst.

Ud over værket er der også mange andre effekter, der prydes af motivet. Foto: Michael Madsen

De er bitte små og befinder sig på alle hans malerier, også dette kunsttryk, men ikke nødvendigvis samme sted på alle af de 150 kunsttryk, der er fremstillet med dette motiv.

- Man kan ikke undgå at blive i godt humør af at se på maleriet, siger John Christensen.

For alle

Kunsttrykkene sælges via Rotary-shop.dk, og John Christensen understreger, at alle - også ikke Rotaryanerne - er velkomne til at købe.

Originalbilledet er akryl på lærred og det bortauktioneres ved Rotarys distrikt 1440’s 50-års jubilæum i slutningen af juni.

Al overskud fra salget går ubeskåret til SMILfonden.

SMILfonden med stifteren Sisse Fisker i front er en velgørende forening, der støtter børn med alvorlig og kronisk sygdom på tværs af diagnoser.

Fonden ønsker at give børnene og deres familier et bedre liv ved at skabe stærke, værdifulde fællesskaber og øge deres livskvalitet.

Det gøres ved at give dem en vigtig pause fra sygdom gennem sociale aktiviteter – både på og uden for hospitalerne – eksempelvis sociale aktiviteter, sommerlejre, børnekunstformidling, netværksture og rådgivning.

De tre Rotaryklubber i Frederikshavn, som står bag projektet, ønsker, at kunstværket vil skabe smil og gøre godt for både beskueren, Rotary og SMILfonden.