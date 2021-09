5000 mennesker var til åbent hus hos Flådestation Frederikshavn

”Se lige far!” råber en lille dreng og peger i retning af et f-16 fly, der holder på pladsen. ”Den er fed”, lyder svaret, mens de to bevæger sig derhen. I forbindelse med Flådestation Frederikshavns åbent hus-arrangement lørdag 4. september kunne man få et indblik i, hvad det vil sige at være i militæret. Derfor kunne man blandt andet prøve at sidde i et f-16 fly og komme ud at sejle med et af hjemmeværnets skibe, der lægger i havnen.

Flådestation Frederikshavn kunne igen åbne dørene for offentligheden efter, at corona satte en stopper for sidste års arrangement. Foto: Kim Dahl Hansen

-Vi er virkelig glade for at kunne afholde åbent hus-arrangementet i år, så vi kan sætte fokus på, hvad det er vi går og laver, sagde Gurli Sommer, som er assisterende presseofficer.

Men det var ikke kun de store maskiner, der træk i de fremmødte. Der var også godt gang i forhindringsbanen, hvor de små kunne prøve kræfter med, hvad det vil sige at være frømand – i børnehøjde.

-Det er da superfedt, at man kan komme ind og prøve lidt af de ting her, og ungerne er jo helt vilde med det, fortalte Henrik Hansen, der var mødt op sammen med sin familie.

Interesse om det maritime miljø

Der var rig mulighed for at lære mere om det maritime erhverv til åben hus-arrangementet. Foto: Kim Dahl Hansen.

I forbindelse med åbent hus-arrangementet var der også blevet stillet en række stande op, hvor man kunne høre om maritime uddannelser indenfor det militære såvel som civile område. Det er nemlig en udfordring at få nok unge mennesker ind i de sejlende enheder oplyser Gurli Sommer, der håber at åbent hus-arrangementet kan vække fleres lyst til at tage en maritim uddannelse.

- Vi holder åbent Hus er for at sætte fokus på hverdagen og opgaverne ved de militære enheder og samarbejdet med beredskabsmyndighederne. Og selvfølgelig for at gøre os synlige for at få unge mennesker ind, fortæller Gurli Sommer.