51-årig overfaldt sin samlever med lægtehammer

FREDERIKSHAVN:Et skænderi mellem en 51-årig mand og hans samlever endte særdeles voldsomt januar på parrets bopæl i Frederikshavn.

I løbet af aftenen og natten mellem 9. og 10. januar blev kvinden udsat for grov vold. Hun blev blandt andet slået flere gange på kroppen med en lægtehammer, ligesom manden slog og skubbede hende, bed hende i ansigtet og slog hendes hoved ind i en væg og vaskemaskine.

Efter volden truede den 51-årige sin samlever på livet og truede hende til ikke at melde volden til politiet.

Tirsdag blev den 51-årige så idømt ni måneders ubetinget fængsel for både vold, trusler og vidnetrusler ved Retten i Hjørring. Det oplyser anklager Malene Andersen.

Under retssagen nægtede manden sig skyldig i den omfattende vold. I stedet forklarede han, at han kun havde slået samleveren to gange med knytnæve, og at han havde givet hende et puf i maven og måske dasket lidt til hende med hammeren, forklarer Malene Andersen.

Den forklaring valgte Retten i Hjørring dog ikke at tro på.

På trods af den grove vold slap kvinden dog uden varige mén, oplyser anklageren.

Manden valgte at modtage dommen.