52-årig sigtet for Eddie-drab skal forblive i fængsel

FREDERIKSHAVN:En 52-årig svensk mand blev fredag formiddag varetægtsfængslet i yderligere fire uger, sigtet for drabet på Eddie Karl-Johan Christensen.

Det skete i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.

Et ægtepar - en 46-årig kvinde og en 45-årig mand - er også fortsat varetægtsfængslet, men de har frivilligt accepteret, at deres varetægtsfængsling bliver forlænget og blev derfor ikke fremstillet.

Alle tre sigtede er mistænkt for at have skudt og dræbt og efterfølgende brændt 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen 9. maj på en ejendom på Rendborgvej nord for Frederikshavn.

Den 52-årige nægter sig skyldig i sigtelsen, men det er uvist, hvordan ægteparret forholder sig, da de blev varetægtsfængslet for dobbeltlukkede døre.

