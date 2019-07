58-årig mand sigtet og fængslet for voldtægt af 56-årig kvinde

FREDERIKSHAVN: En 58-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger i Retten i Hjørring for at have voldtaget en 56-årig kvinde natten til søndag i en lejlighed i Frederikshavn. Det oplyser politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi.

Den 56-årige kvinde havde været til en fest om lørdag aften, og var derefter taget hjem til nogle bekendte for at sove. Her havde en fyr lagt an på hende, som hun afviste. Søndag morgen vågnede den 56-årige op med ondt i skridtet og kunne intet huske, forklarede hun til politiet.

Det førte til, at politiet senere søndag kunne anholde den 58-årige mand, der altså nu er blevet varetægtsfængslet.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, og der er derfor sparsomme detaljer i sagen.