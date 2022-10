60-årig mand stukket med kniv - kvinde anholdt

FREDERIKSHAVN:En 60-årig mand blev onsdag middag stukket med kniv på en adresse i Frederikshavn.

Det oplyser politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpolitiet i Frederikshavn til Nordjyske.

- Jeg kan bekræfte, at en 60-årig mand er blevet stukket med kniv og kørt til sygehuset. En 28-årig kvinde er anholdt i sagen, fortæller Peter Skovbak.

Han oplyser, at der er "familiære relationer" mellem manden og kvinden, uden at han ønsker at uddybe det nærmere.

En lægehelikopter, ambulance, akutbil samt flere politibiler blev sendt til adressen, og det vakte stor opsigt i byen.

Knivstikkeriet skulle angiveligt være sket i Søndergade i Frederikshavns midtby.

Onsdag eftermiddag havde Peter Skovbak ikke yderligere oplysninger om den 60-åriges tilstand. Han ønskede heller ikke at komme nærmere ind på de omstændigheder, der førte til knivstikkeriet.