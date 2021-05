64-årig overrasket af besøg: Betjente fandt 113 gram amfetamin

FREDERIKSHAVN:En 64-årig mand i en oplandsby syd for Frederikshavn blev tirsdag hen under aften overrasket af et besøg af politiet fra Frederikshavn. Et besøg han formentlig gerne ville have været foruden.

For under en ransagning på mandens bopæl fandt betjentene ikke mindre end 113 gram amfetamin og cirka 200 gram hash, oplyser politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Den 64-årige blev anholdt og afhørt om sin gøren og laden i narkomiljøet, men Peter Skovbak ønsker af hensyn til efterforskningen ikke at komme med yderligere oplysninger om mandens forklaring.

Netop i forbindelse med efterforskningen af den 64-åriges sag var politiet også på besøg hos en 55-årig kvinde på en anden adresse syd for Frederikshavn.

På hendes bopæl fandt betjentene 63 gram hash. Også hun blev anholdt og afhørt til sagen.

De to er efterfølgende blevet løsladt igen, men kan begge se frem til et retsligt efterspil sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.