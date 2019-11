65-årig idømt 12 års fængsel: Dræbte sin veninde med stor køkkenkniv

FREDERIKSHAVN:Den 65-årige Michael Robert Christensen er blevet idømt 12 års fængsel for drabet på en 70-årig kvinde, der blev stukket ihjel, mens hun sad i sin bil på en parkeringsplads på Teglgårdsvej i Frederikshavn.

Det har et flertal i nævningetinget ved Retten i Hjørring netop afgjort.

Den 70-årige havde lige kørt drabsmanden hjem 24. oktober sidste år omkring klokken 15.40, da han trak en stor køkkenkniv op af lommen og stak kvinden mindst to gange i halsen. Et af stikkene ramte pulsåren og kvinden blødte ihjel.

Fem dages drama endte i drab

Det var den 65-årige, der selv ringede til alarmcentralen fem minutter efter drabet og fortalte, at han havde stukket den 70-årige.

De første ord til alarmcentralen var: "Hej. Jeg har lige myrdet min veninde".

I retten har manden dog nægtet sig skyldig i drab. Han har forklaret, at han var i en tåge af dyb kærestesorg, da han stak den nu afdøde ihjel og at han ikke rigtig husker, hvad der skete.

Han har også forklaret, at han egentlig ville have begået selvmord på grund af kærestesorgerne.

Drabet var kulminationen på fem dages drama mellem den 65-årige og den nu afdødes familie, efter at forholdet mellem den 65-årige og den 70-årige var gået i stykker.

Købte kniv i Føtex

Efter fem dage, hvor den 65-årige forgæves havde forsøgt at komme i kontakt med den 70-årige, mødte de tilfældigt hinanden i Føtex 24. oktober.

Mødet endte med, at den 65-årige blev afvist, og han gik derefter direkte hen og købte den største kniv, han kunne finde i butikken.

Han pakkede kniven ud, puttede den i lommen og gik ud til den 70-åriges bil og bad om at blive kørt hjem. Da de holdt på parkeringspladsen på Teglgårdsvej - tæt på mandens hjem - tog han kniven frem og stak kvinden.

Inden fængselsstraffen blev udmålt var det et enigt nævningeting, der kendte den 65-årige skyldig i drab.

Retten i Hjørring lagde i kendelsen blandt andet vægt på, at den 65-årige havde købt kniven og herefter opsøgt kvinden på parkeringspladsen samt at der var stukket flere gange i halsen med stor kraft.

Retten lagde også vægt på den forklaring, som den 65-årige gav til politiet umiddelbart efter drabet, hvor han fortalte, at han købte kniven for at slå den nu afdøde ihjel.

Gik efter 13 år

Anklager Mathias Andersen argumenterede for, at der var skærpende omstændigheder der talte for, at straffen skulle op på 13 års fængsel.

Blandt andet, at den 65-årige købte kniven i Føtex med det ene formål at slå ihjel, og at den nu afdøde sad fastlåst i bilen med sikkerhedssele, og dermed var i en værgeløs situation.

Omvendt understregede den 65-åriges forsvarer, Nicolaj Horn, at der var flere formildende omstændigheder der gjorde, at straffen skulle være ni år og maksimalt 10 års fængsel.

Forsvareren fremhævede blandt andet manden høje alder, samt at han har handlet i affekt.

Ifølge forsvarsadvokaten var den 65-årige dybt ked bruddet med en 70-årige samtidig med, at han på gerningstidspunktet var voldsom ustabil.

Den 65-årige udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.

