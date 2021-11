65-årig varetægtsfængslet for besiddelse af amfetamin

HJØRRING:Fredag blev en 65-årig mand fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.

Politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn fortæller, at manden blev anholdt torsdag sidst på eftermiddagen.

- Vi fik et tip om, at der blev solgt stoffer fra en adresse i Skagen. Vi sendte folk derop, og adressen blev ransaget. Her blev der fundet 254 gram amfetamin, lidt hash og lidt skunk, fortæller Peter Skovbak.

Beboeren på stedet, den 65-årige mand, blev anholdt.

- Vi har desuden en hvilende sag på ham, som ikke er afgjort. Den stammer fra februar 2019, hvor der også blev foretaget en ransagning hos ham. Her blev der fundet 226 gram amfetamin. Det er derfor de to sager, han er sigtet for, oplyser politikommissæren.

Den 65-årige mand blev efter grundlovsforhøret varetægtsfængslet i fire uger.