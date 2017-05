66-årige Niels vandt en million

FREDERIKSHAVN: Niels Poulsen vil som noget af det første betale gælden på den lille bil, han købte i marts. For ham er noget af det bedste ved at vinde en million kroner, at han for første gang i sit liv er gældfri. Han var den allerførste vinder i et nyt spil Nabolotteriet, og da han har været alene med fire børn falder pengene på et tørt sted. Han har hverken villa eller volvo, men en lejelejlighed i Frederikshavns syd by, nærmere bestemt på Provst Dreslersvej, og en brugt Suzuki Alto, som han gav 48.000 kroner for.

- Hvis jeg skal have en større bil, bliver det en stationcar med en motor med mere træk, fortæller den 66-årig pensioneret htx-lærer fra Frederikshavn. Han beskriver sig selv som en mand, der tænker sig om, og derfor har han også tænkt på, hvordan han vil handle, hvis han bliver bedt om at donere penge til nogen.

- Jeg tror faktisk ikke folk vil henvende sig til mig, fordi en million kroner ikke er et kæmpe beløb. Havde det været 35 millioner kroner, var jeg ikke stået frem. Samtidig har jeg ting, jeg støtter nu, og det vil jeg fortsætte med, siger han.

Han husker, at han for mange siden hørte om en familie, der vandt en stor præmie i et lotteri, og de fortalte, at det de havde mest brug for var en kummefryser.

- Det morede vi vist alle over, og nu tør jeg næsten ikke fortælle, hvad jeg trænger mest til: Jeg har en cykel, hvor skærmen er rusten. Derfor vil jeg få sat to nye skærme på min cykel. Vi skal bruge tingene op og reparere, når det er muligt.

Ellers vil han købe nye briller. De gamle briller er blevet væk, og lige nu har han et par briller fra Tiger.

Niels Poulsen har boet i Norge og tidligere i Frederikshavn, og flyttede tilbage igen til Frederikshavn. Nabolotteriet har kørt i Norge i nogle år, og er ret kendt. Det drives i Danmark af Klasselotteriet, og går kort fortalt ud på, at man hver uge udtrækker en spillers adresse, som vinder en million kroner.

- Derefter spreder vinderne sig som ringe i vandet fra Niels adresse i Frederikshavn, og vi ved, at der er fire vindere af 50,000 kroner i denne uge i Frederikshavn, forklarer Elisabeth Rask Jørgensen, der er direktør i Klasselotteriet.

I alt trækkes 1000 vindere, og den mindste gevinst er 50 kroner. Elisabeth Rask Jørgensen ved ikke, hvor langt væk fra Frederikshavn, der er vindere i denne uge, og hun ønsker af konkurrencehensyn ikke at oplyse, hvor mange der har spillet i denne allerførste runde.

- Måske var det ikke et tilfælde at jeg vandt, siger Niels Poulsen. Da jeg hørte om lotteriet tænkte jeg, at et nyt lotteri ikke har mange spillere de første måneder. Specielt i de første måneder vil der være større sandsynlighed for at vinde førstepræmien.

Og det fik han ret i. Pengene er gået ind på kontoen i forgårs, og nu skal han i gang med at finde ud af, hvordan pengene skal bruges.

- Mine fire børn skal helt sikkert have et beløb, siger han.

To af de voksne børn bor på Fyn, en i Oslo og så er den yngste i gang med en phd-afhandling i Dublin.

- Ham vil jeg over at besøge snart, for jeg har kun været der en gang, mens han har været i Dublin, siger Niels Poulsen.