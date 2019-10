70-årig kvinde dræbt i sin bil på parkeringsplads: Nu begynder sagen

FREDERIKSHAVN:Var det en blodig kulmination på længere tids chikane, da en 70-årig kvinde blev dræbt i Frederikshavn 24. oktober sidste år?

Det er et de centrale spørgsmål, som retssagen mod en 64-årig mand måske kan give svar på.

Mandag begynder drabssagen mod manden, der er tiltalt for at have slået den 70-årige kvinde ihjel med to knivstik i halsen, mens hun sad i sin bil på en parkeringsplads på Teglgårdsvej i Frederikshavn.

Ringede selv til politiet

Det var manden selv, der ringede til alarmcentralen og fortalte, at han omkring klokken 15.40 havde stukket kvinden med kniv.

Kort tid efter blev han anholdt, og dagen efter blev han fremstillet i et grundlovsforhør.

Her nægtede han sig dog skyldig i drab, og Retten i Hjørring valgte at nedlægge referatforbud i forbindelse med flere af de oplysninger, der kom frem under grundlovsforhøret.

Offentligheden har derfor ikke kendskab til ret mange detaljer om drabet - herunder motivet og hvilken relation den dræbte og den 64-årig tiltalte havde.

Familie føler sig svigtet

Men allerede dagen efter drabet rettede den 70-åriges familie en skarp kritik af Nordjyllands Politi.

Familien fortalte, at den drabstiltalte havde chikaneret den 70-årige og flere gange været voldelig i dagene op til drabet, men at de følte sig svigtet af politiet.

Ifølge familien var de i kontakt med politiet mindst fem gange, men hver gang blev de ikke taget seriøst, sagde datteren til den dræbte kvinde.

Der er afsat fire dage til drabssagen, og der forventes at falde dom 5. november.