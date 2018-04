75-årig rock-ulv stadig på landevejen

VENDSYSSEL: Han har været med på den danske rockscene siden sidst i 50’erne. Rynkerne i det furede ansigt er dybe som Grand Canyon, og var det ikke for den fynske dialekt, kunne man tro, han var tvillingebroder til den jævnaldrende rullesten Keith Richards.

På tirsdag fylder Roland Lyhr Sørensen 75.

Det får måske ikke så mange klokker til at ringe, men kunstnernavnet "Rock Nalle" kender de fleste vist.

Foto: Kim Dahl HansenRock Nalle

Lørdag var han på turne med "The Crazy Ivans", Ivan Sand og Henning Kaae - som en del af "Gang i Danmark-konceptet", der turnerer rundt i hele landet.

Nalle And His Crazy Ivans kom direkte fra Bispetorvet i Hjørring, rullede ind på Fisketorvet, slog teltdugen op til ladet, satte stikket i og få minutter efter flød de gode gamle, rock- og bluesklassikere ud over de frysende forbipasserende i midtbyen. Og efter 40 minutters koncert på Fisketorvet fortsatte de tre rock-veteraner til Aalborg Storcenter.

Med på Fisketorvet var to af byens aktive spejdergrupper, DDS Peter Wessel Gruppe, der til daglig holder til i "Perlen" på Rosevej, samt De grønne pigespejdere fra Hørkærhytten.

Spejderne gav smagsprøver på, hvilke aktiviteter, de tilbyder, og fristede med friluftsliv og kammeratskab med jævnaldrende.

Gang i Danmark ruller videre, og næste gang er det Sussi & Leo, der vender tilbage til Havnegade. Senere på sommeren kommer Nice Little Penguins, bakkesangerinden Anette Oxenbøll, Fede Finn & Funny Boys samt Kalles Store Trommeshow.

Rock Nalle And His Crazy Ivans er tilbage på årets Skagen Festival, hvor de optræder med Søren Rislund, fredag på Torvescenen og lørdag på Havnescenen.

