87-årig kvinde skjulte sig for indbrudstyv i sit hus

VOERSÅ:En 87 årig kvinde måtte natten til søndag skjule sig for en indbrudstyv, da hun opdagede en mand i sit hus på Nordostvej i Voerså.

Kvinden var stået op ved 05-tiden for at gå på toilet opdagede manden snuse rundt i huset, så hun valgte at skjule sig, indtil manden forsvandt igen.

Herefter tilkaldte hun politiet, der dog ikke kunne finde manden og ej heller kunne fastslå, hvordan manden var kommet ind i huset.

Men tyven var angiveligt forsvundet med en pung med nogle kontanter, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Den 87-årige kvinde har givet følgende signalement af manden, der snusede rundt i hendes hus:

Han er 25-til 30 år gammel, 190 til 200 centimeter høj, lys i huden med mørkt hår. Han var iført en blå vindjakke og cowboybukser.

Politikommissæren vil gerne høre fra eventuelle vidner, der måtte have set noget på Nordostvej i Voerså lige omkring gerningstidspunktet.