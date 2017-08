Åbent hus og elastisk rekord i Jerup

JERUP: Lørdag formiddag blev der holdt Åbent Hus på Privatskolen i Jerup for alle interesserede.

Privatskolen i Jerup åbnede 1. august med 21 elever og har siden da allerede forøget elevtallet til 27 elever. Derfor var der stor opbakning til arrangementet, og mange interesserede lagde vejen forbi.

Elastisk rekord

For eleverne var det en helt særlig dag, da alle eleverne på Privatskolen i Jerup sammen har kæmpet hårdt for at sætte rekorden i "Længste elastikkæde for grupper". Rekorden, som skulle stikkes, var på 75,85 meter, så det var ikke en helt let opgave eleverne, på helt eget initiativ, havde sat sig for. Kl. 12.30 kom Ole Svendsen fra "Børnenes rekordbog" og målte op, og alle blev meget overraskede over, at elevernes elastikkæde var på 234,50 meter.

For eleverne har processen været helt unik og et stort samlingspunkt i hverdagen. Det er derfor helt sikkert ikke det sidste projekt eleverne kaster sig over, der er allerede nu flere idéer i støbeskeen.

Nye klassekammerater ...

Til Åbent Hus blev skolens to nyeste klassekammerater også præsenteret.

Deres navne er endnu ikke på plads, da det bliver et projekt i sig selv, men uden for klasseværelserne står de to sødeste geder nu i deres egen indhegning. Alle kunne tydeligt mærke elevernes begejstring, og de bliver helt sikkert de to mest forkælede geder i Danmark!

Der var godt gang i vaffelsalget og det amerikanske lotteri, så nu skal personalet i gang med at planlægge hvordan dagens indtægt kan komme eleverne til gavn.

Generalforsamling

12. september holder bestyrelsen generalforsamling - så har man lyst til at engagere sig i et spændende, innovativt og værdiskabende projekt, så kan man møde op og høre om, hvordan man kan bidrage til skolens vækst.

Læse mere om Privatskolen i Jerup på www.privatskolenijerup.dk eller på skolens facebookside.