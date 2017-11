Årets ejerledere er fra Sæby

SÆBY: Morten Jørgensen Mørk og Michael Jacobsen er ejerlederne bag Nordmark Maskinfabrik A/S og har netop vundet prisen i Nordjylland for deres visionære tilgang til fremtidens muligheder og deres evne til at skabe vækst.

Det oplyser PwC i en pressemeddelelse.

Ejerlederne fik overrakt prisen af PwC, Dansk Erhverv og Nykredit ved en velbesøgt kåring hos Nykredit i Aalborg.

Nordmark Maskinfabrik blev grundlagt i 2002 i Sæby, og i 2014 køber Morten Jørgensen Mørk sig ind i den familieejede virksomhed, som han indtil da har været i bestyrelsen hos.

Han har med sin tidligere erfaring som underleverandør til vindmølleindustrien formået at forvandle en nordjysk produktionsvirksomhed til en kompetent samarbejdspartner, som når langt ud over de nordjyske grænser, lyder det blandt andet i begrundelsen

- Morten Jørgensen Mørk har sammen med Michael Jacobsen en visionær tilgang til fremtidens muligheder og søger konstant at gøre tingene bedre. De er kendte for at ’gøre det umulige’ ved at producere enheder til vindmølleindustrien på mere end fem ton, og de har skabt imponerende vækst i deres virksomhed på trods af udfordringer og en generel tilbagegang i vindmølleindustrien, siger Marianne Fog Jørgensen, partner i PwC i Aalborg.

I et marked, hvor konkurrencen er stor, og produkterne hele tiden bliver billigere, kræver det dygtige ledere at skabe vækst.

- De forstår vigtigheden af høj kvalitet, og i kombination med deres evner inden for effektivisering og procesoptimering er det især her, at de som ejerledere adskiller sig fra deres konkurrenter. Netop derfor har de også vundet stor tillid fra deres kunder, udtaler Dorthe Gamst Boelskifte, centerdirektør i Nykredit i Aalborg, og ønsker tillykke med prisen.

Morten Jørgensen Mørk og Michael Jacobsen har formået at skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i både Nordjylland og i Østjylland. Derudover har de formået at ekspandere med endnu en fabrik i Tyskland og dermed skabe eksportindtægter. Dette er sket med respekt for virksomhedens medarbejdere og deres håndværk.

- Morten og Michael er frontfigurer, som har formået at løfte arven og føre Nordmark Maskinfabrik ind i en helt ny liga med store vækstmuligheder forrude. Som Morten siger; "Vi tør det - vi gør det". De er kort sagt et fantastisk eksempel på dygtige ejerledere, som gennem klare visioner og stort fokus på kunderne har opnået stor succes og vækst, siger Sigurd Schou Madsen, chefkonsulent i Dansk Erhverv.