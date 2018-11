Abdalla i retten i ny sag om mishandling af kvinde - anklagemyndigheden går efter forvaring

FREDERIKSHAVN: Den 52-årige tidligere bandeleder Danny Abdalla skal endnu engang i retten, tiltalt for at have frihedsberøvet og voldtaget en kvinde i Frederikshavn.

Og endnu engang vil han blive mødt med et krav om en forvaringsdom fra anklagemyndigheden.

Den 52-årige blev i 2017 ved Retten i Holstebro idømt en forvaringsdom for blandt andet voldtægter og mishandling af kvinder samt for narkohandel, skyderier og våbenbesiddelse.

Den dom blev dog i oktober ændret til 12 års fængsel af Vestre Landsret.

Tiltale: Kvinde holdt fanget og misbrugt

Men når den nye retssag mod den tidligere bandeleder begynder mandag, vil anklagemyndigheden igen forsøge at få den 52-årige idømt forvaring.

Danny Abdalla er tiltalt for voldtægt, frihedsberøvelse og ulovlig tvang to gange mod en nu 23-årig kvinde.

Episoderne fandt sted i 2014. Første gang 11. august, hvor den unge kvinde - ifølge tiltalen - blev tvunget ind i en bil i Randers og kørt til en adresse i Frederikshavn.

Her blev hun holdt indespærret i et døgn og udsat for seksuelle overgreb, truet og tvunget til at sniffe kokain, inden hun næste dag blev sat fri i Randers omegn.

Få dage senere blev kvinden igen hentet i Randers mod sin vilje, og kørt til samme adresse i Frederikshavn, hvor hun også blev udsat for seksuelle overgreb.

Denne gang lykkedes det dog kvinden at stikke af efter et døgn.

Der er afsat fire dage til retssagen mod Danny Abdalla, og der forventes at falde dom 16. november.